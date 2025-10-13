  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 19.9°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 19.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پہلی سہ ماہی میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 6.19 فیصد اضافہ

طاہر شیرانیشائع 13 اکتوبر 2025 06:11pm
— فائل فوٹو: اے پی پی
— فائل فوٹو: اے پی پی

رواں مالی سال 26-2025 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبرکے دوران ٹیکسٹائل برآمدات 6.19 فیصد اضافے کے بعد 4 ارب 80 کروڑ ڈالرز تک جا پہنچیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ ستمبر میں ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 3.27 فیصدکا اضافہ ہوا، تاہم ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر برآمدات میں دوفیصد سےزائد کی کمی ہوئی۔

ذرائع نے بتایا کہ جولائی تا ستمبر 2025کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات 4ارب80کروڑ ڈالرز رہیں جن کا حجم گزشتہ سال اسی عرصے میں 4 ارب 52 کروڑ ڈالرز رہا تھا۔

مزید کہنا تھا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکسٹائل برآمدات 6.19 فیصد بڑھیں، ذرائع کا کہنا ہےکہ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل برآمدات کاحجم ایک ارب 58کروڑ ڈالرز رہا اور اگست2025 میں ٹیکسٹائل برآمدات ایک ارب 53کروڑ ڈالرز ریکارڈ کی گئی تھیں جو ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 3.27 فیصدکا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

ذرائع کےمطابق ستمبر 2024 میں ٹیکسٹائل برآمدات کا حجم ایک ارب61 کروڑ ڈالرز، ستمبر 2023 میں ٹیکسٹائل برآمدات ایک ارب 36ک روڑ ڈالرز اور ستمبر 2022 میں ٹیکسٹائل برآمدات ایک ارب 53کروڑ ڈالرز تھیں جبکہ ستمبر 2021 میں ٹیکسٹائل برآمدات کاحجم ایک ارب49کروڑ ڈالرز تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

4

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

8

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025