میکسیکو میں شدید بارشوں، سیلاب سے اموات کی تعداد 64 ہوگئی، 65 لاپتا
میکسیکو میں گزشتہ ہفتے ہونے والی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 64 افراد ہلاک اور 65 لاپتا ہو گئے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ نے بتایا کہ حکومت نے بتایا کہ ان بارشوں نے ملک کے خلیجی ساحلی اور وسطی حصوں میں شدید لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کو جنم دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ طوفان برسات کے موسم کے اختتام پر آیا، جب زمین پہلے ہی مہینوں کی بارشوں سے بھیگی ہوئی تھی، دریا لبریز ہو چکے تھے، اور اس دوران ماہرینِ موسمیات اپنی توجہ بحرالکاہل کے طوفانوں اور دو سمندری طوفانوں پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔
میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’اس قدر شدید بارش کی توقع نہیں تھی۔‘
صدر شین بام کے مطابق سیلاب سے تقریباً ایک لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا، انہوں نے کہا کہ وہ آج وزارتِ خزانہ سے ملاقات کریں گی تاکہ بحالی کے اقدامات پر بات چیت کی جا سکے اور بعد میں متاثرہ ریاستوں کا دورہ بھی کریں گی۔
قومی سول ڈیفنس کی سربراہ لورا ویلازکیز نے بتایا کہ ہیڈالگو اور ویراکروز کی ریاستیں سب سے زیادہ متاثرہ ریاستیں ہیں ، ویراکروز میں 29 اموات اور 18 لاپتا افراد کی اطلاع ملی، جبکہ ہیڈالگو میں 21 افراد ہلاک ہوئے اور 43 لاپتا ہیں۔
بارشوں نے پلوں سمیت متعدد انفرااسٹرکچر کو تباہ کر دیا، جبکہ سڑکیں کیچڑ سے بھر گئیں، سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز اور تصاویر میں ریسکیو اہلکاروں کو پانی میں ڈوبے علاقوں میں پھنسے لوگوں کو نکالتے اور امدادی سامان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔
حکام نے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں کارکنان تعینات کیے ہیں جو انخلا، صفائی اور صورتحال کی نگرانی میں مصروف ہیں۔
پانچ ریاستوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے بعد اب زیادہ تر علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے، حکام نے مزید کہا کہ اب توجہ ان بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے پر دی جائے گی جو مچھروں سے پھیلتی ہیں، جیسے کہ ڈینگی، کیونکہ کھڑے پانی میں ان کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔