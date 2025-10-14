کراچی: اداروں کا تنازع پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر کے لائسنس میں رکاوٹ بن گیا
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ( پی یم ڈی سی) اور نجی یونیورسٹی کے درمیان تنازع پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر سارہ گل کی رجسٹریشن اور لائسنس کے اجرا میں رکاوٹ بن گیا، سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹرسارہ گل کی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور لائسنس کےعدم اجرا کیخلاف درخواست پر پی ایم ڈی سی و دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔
سندھ ہائیکورٹ میں دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج (جے ایم ڈی سی) سے 2021 میں ایم بی بی ایس مکمل کیا، تاہم جے ایم ڈی سی اب سہیل یونیورسٹی میں تبدیل ہوچکی ہے۔
سہیل یونیسورسٹی کے مطابق پہلے یونیورسٹی کا جامعہ کراچی سے الحاق تھا، یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ اب علیحدہ یونیورسٹی بن چکی ہے لہٰذا پی ایم ڈی سی کے پورٹل تک رسائی نہیں ہے۔
پی ایم ڈی سی کے مطابق طلبا کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، تاہم اداروں کے درمیان ذمہ داری کے تنازع کے باعث درخواست گزار کو لائسنس کا اجرا نہیں ہوسکا ہے۔