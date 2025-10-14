فہد مصطفیٰ کی مبینہ دوسری شادی کی افواہوں پر حرا سومرو کا ردعمل
اداکارہ حرا سومرو نے فہد مصطفیٰ کی مبینہ دوسری شادی کی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ شادی کی ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا۔
حرا سومرو نے حال ہی میں ’ایف ایچ ایم‘ پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے شوبز انڈسٹری میں غیر مناسب رویوں اور فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہوں پر بات کی۔
گزشتہ مہینے سے ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ فہد مصطفیٰ نے مبینہ طور پر دوسری شادی کر لی ہے اور انہوں نے اس بات کو کافی عرصے سے خفیہ رکھا ہوا ہے، تاہم دوسری شادی کی افواہوں پر فہد مصطفیٰ کی جانب سے ابھی تک کوئی ردعمل نہیں آیا ہے۔
فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے حرا سومرو نے کہا کہ وہ بہت ہی شریف انسان ہیں اور انہوں نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی بھی افواہ نہیں سنی۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے اس انڈسٹری کا حصہ ہیں اور انہوں نے کبھی نہیں سنا کہ فہد مصطفیٰ نے کسی خاتون کے ساتھ غلط حرکت کی یا غیر مناسب بات کی۔
انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ شادی کی ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا اور ان کی پہلی بیوی بھی بہت اچھی انسان ہیں جو اس بات کو سمجھیں گی۔
حرا سومرو کے مطابق اگر واقعی فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی ہوئی ہے تو انہیں نہیں لگتا کہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، بلکہ سب خوشی سے رہیں گے۔
اداکارہ نے مزید بتایا کہ انڈسٹری سے وابستہ کئی لوگوں نے ان کے ساتھ غیر مناسب گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے۔
ان کے مطابق اس طرح کی گفتگو کا آغاز عام طور پر تعریف سے ہوتا ہے اس کے بعد آدھی رات کو تصویروں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
حرا سومرو نے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ساتھی اداکار آپ سے بدتمیزی کر رہا ہو یا فری ہونے کی کوشش کر رہا ہو اور اگر آپ اسے کوئی ردعمل نہیں دے رہے ہوں، تو وہ شوٹنگ کے دوران برا مان جاتے ہیں اور بدلے میں سینز کو خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں میں ساتھی اداکار، پروڈیوسرز اور ہدایتکار بھی شامل ہیں۔
اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ کئی بار انہیں باہر چلنے کی آفرز بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ شٹ اپ کال دے کر انکار کر دیتی ہیں۔
حرا سومرو کے مطابق شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شخصیت اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔