  • KHI: Clear 24.9°C
  • LHR: Clear 22.2°C
  • ISB: Clear 20.1°C
  • KHI: Clear 24.9°C
  • LHR: Clear 22.2°C
  • ISB: Clear 20.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایشین کپ فٹبال کوالیفائر: پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ایک، ایک گول سے برابر

عبدالغفار شائع October 14, 2025
— فوٹو: پی ایف ایف/ایکس
— فوٹو: پی ایف ایف/ایکس

ایشین کپ فٹبال کوالیفائر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا میچ ایک، ایک گول سے برابر ہو گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کویت کے میدان میں کھیلے گئے میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، افغانستان نے پہلےگول کرکے برتری حاصل کی۔

تاہم تھوڑی ہی دیر بعد، پاکستان کی جانب سے اعتزاز حسین نے گول کرکے مقابلہ ایک، ایک سے برابر کر دیا۔

پہلے ہاف کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے درمیان میچ برابر رہا، دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں کو گول کرنے کے کئی مواقع ملے لیکن کوئی بھی ٹیم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی اور میچ ایک، ایک کے ساتھ برابری پر اختتام پذیر ہوگیا۔

اے ایف سی کوالیفائر کے گروپ ’ای‘ میں پاکستان 4 میچز میں 2 پوائنٹس کاساتھ آخری اور چوتھی پوزیشن پر موجود ہے، قومی ٹیم 18 نومبر کو اگلے ہوم میچ میں شام کی ٹیم کی اسلام آباد میں میزبانی کرے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

3

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

7

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 14 اکتوبر 2025
کارٹون : 13 اکتوبر 2025