  • KHI: Sunny 32.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 29.9°C
  • ISB: Sunny 26.6°C
  • KHI: Sunny 32.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 29.9°C
  • ISB: Sunny 26.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مسابقتی کمیشن نے 2 ٹرانسپورٹ تنظیموں پر ایک کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا

کلبِ علی شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 10:45am
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

مسابقتی کمیشن (سی سی پی) نے گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن (جی ٹی اے) اور لوکل گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن (ایل جی ٹی اے) سے منسلک ٹرانسپورٹرز پر فی کس 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی مسابقتی ایکٹ 2010 کے سیکشن 4 کی خلاف ورزی پر کی گئی، جو قیمتوں کے تعین یا مسابقت کی روک تھام سے متعلق کسی بھی معاہدے کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

دونوں تنظیموں کو اجتماعی مشاورت اور سرکولرز کے ذریعے کرایہ جات (ریٹ) طے کرنے کا مرتکب پایا گیا، جس سے انفرادی ٹرانسپورٹرز کو اپنی مرضی سے نرخ مقرر کرنے کی آزادی محدود ہوگئی، انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر جرمانہ جمع کرائیں۔

چیئرمین ڈاکٹر کبیر سدھو اور رکن بشریٰ ناز کی سربراہی میں بینچ نے یہ جرمانہ سی سی پی کے مالی جرمانوں کے نفاذ سے متعلق رہنما اصولوں کے مطابق عائد کیا۔

ان اصولوں کے مطابق جرمانہ خلاف ورزی کی سنگینی کی عکاسی کرتا ہے اور آئندہ ایسی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر اقدام کے طور پر کام کرتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

3

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

7

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025