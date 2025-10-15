کراچی: سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی 72 برس کی عمر میں انتقال کرگئے
سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر و پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے سینئر رہنما آغا سراج درانی علالت کے بعد 72 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، وہ نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔
آغا سراج درانی کا شمار پیپلزپارٹی کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا تھا، 5 اکتوبر 1953 کو شکار پورمیں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے حاصل کی تھی اور سندھ مسلم گورنمنٹ لا کالج سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی تھی۔
آغا سراج درانی کو 2 مرتبہ اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔
صدر مملکت آصف زرداری نے آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بھی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت اور ورثا کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔
وزیراعظم نے کہا کہ آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات انجام دیں، آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آغا سراج درانی کو ایک ’دانشمند اور زیرک سیاست دان‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
ایاز صادق نے مزید کہا کہ آغا سراج درانی کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا طویل عرصے تک پُر نہیں ہو سکے گا۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے مخلص، وفادار اور اصول پسند رہنما تھے، انہوں نے سندھ اسمبلی کی مضبوطی اور جمہوریت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے سابق اسپیکر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آغا صاحب ایک باوقار شخصیت تھے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا ساتھ نبھایا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن، وزیر داخلہ سندھ ضیاالحسن لنجار سمیت پیپلزپارٹی کے رہنماؤں نے بھی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔