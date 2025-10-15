سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ سونا 4 لاکھ 40 ہزار روپے سے تجاوز کرگیا
سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی سونے کی فی تولہ قیمت ہزاروں روپے اضافے کے بعد نئی بلندی پر پہنچ گئی۔
آل پاکستان صرافہ جیولرز اینڈ جیمز ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط کا فی تولہ سونا 5 ہزار 8 سو روپے بڑھ کر 4لاکھ 40 ہزار 900 روپے کا ہوگیا۔
بیان کے مطابق 24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 4ہزار 972 روپے بڑھ کر3لاکھ 78ہزارروپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کا بھاؤ 58 ڈالر اضافے سے 4ہزار 198 ڈالر پر پہنچ گیا۔
دوسری جانب چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ جاری ہے، فی تولہ چاندی کی قیمت 90 روپے اضافے سے 5 ہزار 337 روپے ہوگئی۔