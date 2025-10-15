  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سہیل آفریدی کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کیلئے پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ

عبدالحکیم شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 06:06pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ نومنتخب وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔

پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجا نے پشاور میں ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئےکہا کہ سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا حق ہے کہ اُن سے اُن کے رفقا کی ہر جمعرات کو ملاقات ہو، اس حوالے سے عدالتی احکامات بھی موجود ہیں۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر 2024 سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم اس حوالے سے دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکے۔

سلمان اکرم راجا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے لیے خصوصی طور پر ہم عدالت میں درخواست دیں گے تاکہ کہ اُن کی بطور وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملاقات کروائی جا سکے۔

سیکریٹری جنرل تحریک انصاف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اسلام آباد ہائیکورٹ میں شنوائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے، عمران خان ہمارے پارٹی لیڈر ہیں اور ان سے ملاقات کرنا ہر کسی کا حق ہے،کسی صورت میں بھی ہمیں اُن سے ملنے سے روکا نہیں جاسکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

6

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

7

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

8

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025