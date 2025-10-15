  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارتی اداکار پنکج دھیر چل بسے

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 15 اکتوبر 2025 07:16pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

معروف بھارتی اداکار، ہدایت کار و پروڈیوسر پنکج دھیر 68 برس کی عمر میں چند سال تک علیل رہنے کے بعد 15 اکتوبر کو چل بسے۔

بھارتی نشریاتی ادارے ’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق پنکج دھیر کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کا علاج جاری تھا لیکن 15 اکتوبر کو وہ چل بسے، ان کی آخری رسومات بھی اسی دن ادا کردی گئیں۔

پنکج دیر کی آخری رسومات میں ارباز خان، سلمان خان اور سدھارتھ ملہوترا سمیت متعدد شوبز شخصیات نے شرکت کی اور آنجھانی اداکار کی خدمات کا اعتراف کیا۔

پنکج دھیر نے 1980 کی دہائی میں ٹیلی وژن سے اداکاری کا آغاز کیا، انہوں نے بھارتی ٹیلی وژن کے مشہور ترین ڈراموں میں بھی کام کیا، ہندی کے علاوہ انہوں نے دیگر زبانوں کے ڈراموں میں بھی کام کیا۔

پنکج دھیر نے متعدد ہندی فلموں میں بھی کام کیا اور انہیں ولن اور معاون کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل رہی، انہوں نے اے لسٹر اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا۔

اداکار نے سنجے دت، بوبی دیول، سلمان خان اور شاہ رخ خان کے علاوہ دیگر بڑے اسٹارز کی فلموں میں بھی کام کیا، انہوں نے تقریبا تمام فلموں میں معاون کردار ہی ادا کیے۔

پنکج دھیر نے فلموں کی ہدایات بھی دیں جب کہ وہ بعض ڈراموں اور فلموں کے پروڈیوسر بھی رہے، ان کی بیوہ بھی اداکارہ ہیں جب کہ بیٹا اور بہو بھی اداکار ہیں۔

آنجھانی اداکارہ کی بیوہ کے علاوہ بیٹا اور بہو بھی ڈراموں میں اداکاری کرتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم انہوں نے کچھ فلموں میں بھی معاون اداکار کے طور پر کام کیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

6

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

7

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

8

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025