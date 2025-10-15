  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 25°C
  • ISB: Clear 20.3°C
  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 25°C
  • ISB: Clear 20.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: سہراب گوٹھ میں افغانوں کے خالی کیے گئے گھروں کو منہدم کرنے کا آپریشن

امتیاز علی شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 07:44pm
فائل فوٹو: سوشل میڈیا
فائل فوٹو: سوشل میڈیا

کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں سرکاری زمین کو قبضے سے بچانے کے لیے افغانوں کے خالی کیے گئےگھروں کو مسمار کرنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔

ڈپٹی انسپکٹر جنرل ( ڈی آئی جی ) غربی عرفان علی بلوچ کے مطابق سہراب گوٹھ میں افغانوں کے خالی کیے گئے گھروں کو منہدم کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے، تاکہ غیر قانونی قبضہ کرنے والے عناصر کو سرکاری زمین پر قبضہ کرنے سے روکا جا سکے۔

انہوں نے بتایا کہ یہ زمین سہراب گوٹھ کے قریب افغان کیمپ میں واقع ہے، جو 200 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں افغانوں کے 3 ہزار گھر بنے ہوئے تھے۔

ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ نے ڈان کو بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں پولیس حکام کو ایک خط لکھا ہے تاکہ ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جائے جس میں شہری انتظامیہ، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندے شامل ہوں تاکہ خالی کی گئی سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کو روکا جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ یہ بے گھر افغانوں کا سب سے بڑا کیمپ تھا، جہاں اندازاً 30 ہزار افغان رہتے تھے جنہیں حال ہی میں وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق تین مرحلوں میں اپنے وطن واپس بھیجا گیا ہے۔ تاہم، اب بھی دو ہزار افغان وہاں رہ رہے ہیں۔

ڈی آئی جی عرفان علی بلوچ نے کہا کہ افغان کیمپ 200 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں تین ہزار گھر تھے

۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمشنر کراچی سے بات کی اور لینڈ مافیا کو قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے ان گھروں کو منہدم کرنے کا آپریشن شروع کیا۔

ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ آج 20 ایکڑ زمین پر بنے ہوئے گھروں کو گرایا گیا ہے، اور یہ آپریشن اگلے تین سے چار دن تک جاری رہے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025