  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 25°C
  • ISB: Clear 20.3°C
  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 25°C
  • ISB: Clear 20.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مرید کے آپریشن سے متعلق معلومات ’ چھپانے’ کے انسانی حقوق کمیشن کے دعوے مسترد

عمران گبول شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 07:48pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

وزیراطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے مرید کے آپریشن سے متعلق معلومات کو ’ چھپانے’ کے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان ( ایچ آر سی پی) کے دعووں کو مسترد کر دیا۔

مریدکے آپریشن تحریک لبیک پاکستان ( ٹی ایل پی ) فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی کے لیے نکالے گئے مارچ کو منتشر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔

ٹی ایل پی نے 9 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج کا آغاز کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی طرف مارچ کریں گے، یہ معاہدہ دو سالہ غزہ تنازع کے بعد طے پایا تھا۔

یہ مظاہرے جلد ہی پرتشدد صورت اختیار کر گئے تھے، اور پولیس کو پتھراؤ کرنے والے مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا تھا۔

اگلے دن، لاہور کے علاقے شاہدرہ میں جھڑپوں کے دوران کم از کم 40 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، جبکہ ٹی ایل پی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 10 سے زائد کارکنوں کی موت ہوئی ہے۔

جب مظاہرین اسلام آباد کی جانب بڑھنے لگے تو پنجاب رینجرز اور پانچ اضلاع کی پولیس کو مریدکے میں تعینات کر دیا گیا، جہاں خندقیں کھودی گئیں اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تھا۔

مریدکے آپریشن اور پولیس و ٹی ایل پی کارکنوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے حوالے سے انسانی حقوق کمیشن نے نہ صرف تشدد پر ’ گہری تشویش’ کا اظہار کیا بلکہ اس بات پر بھی کہ ’ آپریشن کے بارے میں شفاف اور آزادانہ معلومات کی کمی’ ہے۔

اس بیان کے جواب میں، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ حکومت نے ٹی ایل پی کو اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی طرف مارچ کرنے سے باز رکھنے کی سنجیدہ کوششیں کیں، لیکن تنظیم نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔

انہوں نے ڈان نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ’ہم نے یہ آپریشن امن و امان قائم رکھنے کے لیے کیا، کیونکہ مارچ کے شرکا نے تمام اہم راستے، بشمول جی ٹی روڈ، ٹریفک کے لیے بند کر دیے تھے۔‘

وزیرِ اطلاعات نے کہا کہ ایچ آر سی پی نے خود اپنے بیان میں ٹی ایل پی کی نفرت انگیز تقاریر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’ہم نے کوشش کی کہ بات آپریشن تک نہ پہنچے اور یہ صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن انتہا پسند عناصر انسانی حقوق پر یقین نہیں رکھتے تھے۔‘

عظمیٰ بخاری نے الزام لگایا کہ ٹی ایل پی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے اپنی تقاریر میں ’ سنگین نتائج’ کی دھمکیاں دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کچھ پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ ’فلسطینی، بشمول حماس، امن معاہدے کو قبول کر چکے ہیں، لیکن ٹی ایل پی نے بدنیتی پر مبنی عزائم کے ساتھ امریکی سفارتخانے کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔‘

انہوں نے مزید بتایا کہ آپریشن ابھی جاری ہے، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ’حکومت آپریشن مکمل ہونے کے بعد تمام معلومات فراہم کرے گی۔‘

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025