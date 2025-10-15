اسٹیٹ بینک نے ٹریژری بلزکی نیلامی سے 775 ارب 90 کروڑ روپے حاصل کرلیے
سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کی رپورٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعدادوشمارکے مطابق 15 اکتوبر کو ہونے والی نیلامی سے 750 ارب روپے حاصل کرنے کاہدف مقرر کیا گیا تھا، جبکہ نیلامی کیلئے مجموعی طورپر1849 ارب 10 کروڑ روپے کی بولیاں موصول ہوئی تھیں۔
ایک ماہ مدت کے ٹریژری بلزکی نیلامی سے182ارب 40 کروڑ روپے، تین ماہ کی مدت والے ٹریژری بلز کی نیلامی سے 321 ارب 80 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔
اسی طرح 6 ماہ مدت کے ٹریژری بلزکی نیلامی سے60 ارب 90 کروڑ روپے اورایک سالہ مدت کے ٹریژری بلز کی نیلامی سے 210 ارب 80 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔
ایک سے چھ ماہ تک کی مدت کے حامل ٹریژری بلز پر منافع کی شرح میں گزشتہ بولی کے مقابلہ میں 4سے لے کر 5 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی جبکہ ایک سال مدت کے بلز پر منافع کی شرح میں 6 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔