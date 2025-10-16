  • KHI: Sunny 35.1°C
  • LHR: Sunny 31.2°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
  • KHI: Sunny 35.1°C
  • LHR: Sunny 31.2°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارتی طیاروں کیلئے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع

محمد اصغر شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 10:08am
منگل کو پاک-افغان کشیدگی کے تناظر میں فضائی حدود کی بندش کیلئے بھی ایک نوٹم جاری کیا گیا تھا — فائل فوٹو: ڈان
منگل کو پاک-افغان کشیدگی کے تناظر میں فضائی حدود کی بندش کیلئے بھی ایک نوٹم جاری کیا گیا تھا — فائل فوٹو: ڈان

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے) کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹم (نوٹس ٹو ایئرمین) کے مطابق بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کی بندش میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، جو اب 24 نومبر تک برقرار رہے گی۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نوٹم میں کہا گیا کہ ’پاکستانی فضائی حدود بھارت کے رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بند رہے گی۔

حکام کے مطابق بھارتی ایئرلائنز کی ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیارے، نیز بھارتی فوجی پروازوں کو بھی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، فضائی پابندی 15 اکتوبر سے 24 نومبر تک نافذ العمل رہے گی۔

یہ پابندی دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث عائد کی گئی ہے، پاکستان نے رواں سال اپریل میں بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی تھی اور تب سے یہ پابندی برقرار ہے۔

اس سے قبل منگل کے روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں، پاکستانی حکام نے ’عملی وجوہات‘ کی بنیاد پر اپنی فضائی حدود کے متعدد راستوں کو محدود کرنے کے لیے ایک نوٹم جاری کیا تھا۔

یہ پابندیاں 15 اور 16 اکتوبر کو روزانہ شام ساڑھے 7 بجے سے رات ساڑھے 9 بجے تک نافذ رہیں، تاہم یہ نوٹس بدھ کی دوپہر تک واپس لے لیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025