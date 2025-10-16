ملاکنڈ: سوات موٹروے پر ٹرک الٹ گیا، خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق، 8 زخمی
خیبر پختونخوا کا قبائلی ضلع ملاکنڈ میں سوات موٹروے کے ٹنل نمبر 3 کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں ٹرک الٹنے سے 15 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے، جاں بحق اور زخمیوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
ترجمان ریسکیو 1122 شفیقہ گُل کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 ملاکنڈ کی میڈیکل رسپانس ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جائے وقوع پر موٹروے پولیس اور عملہ بھی موجود تھا، جنہوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔
مشترکہ کارروائی کے دوران موٹروے پولیس اور عملے نے بعض زخمیوں اور لاشوں کو اپنی گاڑیوں کے ذریعے ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹ خیلہ منتقل کیا، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے باقی متاثرہ افراد کو بھی ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹ خیلہ منتقل کیا۔
ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی جبکہ 8 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، ان میں سے 4 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث سوات ریفر کر دیا گیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق تمام متاثرہ افراد کا تعلق ضلع سوات کی تحصیل بحرین کے علاقے گبرال سے تھا، یہ ایک خانہ بدوش خاندان تھا جو مختلف علاقوں میں موسمی طور پر نقل مکانی کرتا رہتا تھا۔
ترجمان کے مطابق حادثے کی نوعیت انتہائی سنگین تھی، تاہم ریسکیو 1122 ملاکنڈ کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی کے باعث مزید جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔