پوپ لیو کیلئے 12 سالہ سفید خالص نسل کے عربی گھوڑے ’پروٹون‘ کا تحفہ

ڈان اخبار شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 10:21am
پوپس کو اکثر تحائف موصول ہوتے ہیں، جنہیں عموماً خیراتی مقاصد کیلئے نیلام کر دیا جاتا ہے۔ —فوٹو: اے ایف پی
پوپس کو اکثر تحائف موصول ہوتے ہیں، جنہیں عموماً خیراتی مقاصد کیلئے نیلام کر دیا جاتا ہے۔ —فوٹو: اے ایف پی

جب آپ کے پاس ایک چار ٹانگوں والی سواری ہو جو ہنہناتی ہو، تو ’پوپ موبائل‘ کی کیا ضرورت! چودہویں پوپ لیو کو پولینڈ کے بریڈر کی جانب سے 12 سالہ سفید خالص نسل کے عربی گھوڑے ’پروٹون‘ کا تحفہ پیش کیا گیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ تحفہ اندژیج میخالِسکی نے پیش کیا، جس نے عام سامعین سے ملاقات سے قبل نئے امریکی پوپ کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دی، اندژیج شمال مغربی پولینڈ میں واقع میخالِسکی اسٹڈ فارم کے بانی ہیں۔

میخالِسکی نے ’ویٹی کن نیوز‘ کو بتایا کہ پوپ بہت خوش تھے، ہم نے گھوڑے کو ساتھ مل کر تھاما، وہ بہت خوش ہوئے، اور ہم بھی بے حد مسرور تھے۔

رپورٹ کے مطابق یہ تحفہ اُس تصویر سے متاثر ہو کر دیا گیا ہے، جس میں پہلے رابرٹ پریووست کے نام سے جانے والے پوپ پیرو میں تبلیغی سرگرمیوں کے دوران گھوڑے پر سوار دکھائی دیے تھے۔

میخالِسکی کا ارادہ ہے کہ یہ گھوڑا نیلام کیا جائے گا، اور اس کی آمدنی غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی۔

پروٹون کا رنگ ہلکا خاکستری سفید ہے اور جسم پر گہرے دھبے ہیں، یہ دو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی اولاد ہے۔

پروٹون، قطر کے بریڈنگ پروگرام سے تعلق رکھنے والے امریکی نژاد گھوڑے ’کاہل‘ اور ’پرادیرا‘ سے پیدا ہوا، پرادیرا کے والد کو اردن کی شہزادی علیہ الحسین نے پالا تھا۔

پوپس کو اکثر لوگوں یا سرکاری شخصیات کی جانب سے تحائف موصول ہوتے ہیں، جنہیں عموماً خیراتی مقاصد کے لیے نیلام کر دیا جاتا ہے۔

اپنی 12 سالہ پوپ کی مدت کے دوران، پوپ فرانسس کو خاص طور پر 2 گدھے اور ویٹی کن کے رنگوں میں رنگی ہوئی ایک لیمبورگینی تحفے میں ملی تھی۔

