  • KHI: Sunny 35.1°C
  • LHR: Sunny 31.2°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
  • KHI: Sunny 35.1°C
  • LHR: Sunny 31.2°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرمپ نے چارلی کرک کو شہید قرار دیکر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز دیا

ڈان اخبارشائع 16 اکتوبر 2025 11:29am
امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پر وقار تقریب میں آنسوؤں میں ڈوبی کرک کی بیوہ کو تمغہ پیش کیا— فوٹو: رائٹرز
امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پر وقار تقریب میں آنسوؤں میں ڈوبی کرک کی بیوہ کو تمغہ پیش کیا— فوٹو: رائٹرز

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قتل ہونے والے اتحادی چارلی کرک کو ’سچ اور آزادی کا شہید‘ قرار دیتے ہوئے انہیں بعد از مرگ امریکا کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز ’تمغہ آزادی‘ عطا کیا۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پر وقار تقریب میں صدر ٹرمپ نے آنسوؤں میں ڈوبی کرک کی بیوہ کو یہ تمغہ پیش کیا اور 31 سالہ قدامت پسند کارکن کا موازنہ سقراط،سینٹ پیٹر، ابراہام لنکن اور مارٹن لوتھر کنگ سے کیا۔

79 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ وہ چارلی کرک کے قتل کے بعد شروع کی گئی مہم کو مزید مضبوط کریں گے تاکہ ان کے بقول ’انتہا پسند بائیں بازو کے گروہوں‘ کے خلاف کارروائی کو وسعت دی جا سکے۔

انہوں نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ’چارلی کے قتل کے بعد ہمارے ملک میں ایسے انتہا پسند بائیں بازو کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت کے لیے کوئی برداشت نہیں ہونی چاہیے، ہم اب غصے میں بھری بھیڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور ہم اپنے شہروں کو غیر محفوظ نہیں رہنے دیں گے‘۔

سوشل میڈیا پر کرک کی موت کا جشن منانے پر 6 افراد کے ویزے منسوخ

امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کو بتایا کہ اس نے کم از کم 6 غیر ملکی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ’اس گھناؤنے قتل‘ کا جشن منایا تھا۔

محکمے نے ایکس پر جاری کردہ بیانات میں ان پوسٹس کا حوالہ دیا جو بظاہر ارجنٹینا، جنوبی افریقہ، میکسیکو، برازیل اور پیراگوئے کے شہریوں نے کی تھیں، جن میں کرک کو ’نسل پرست‘، ’غیر ملکی مخالف‘ یا دیگر توہین آمیز القابات سے پکارا گیا تھا۔

محکمہ خارجہ کے مطابق ایک جرمن شہری کا امریکی ویزا اس جملے پر منسوخ کیا گیا کہ ’جب فسطائی مرتے ہیں تو جمہوریت پسند شکایت نہیں کرتے‘۔

ٹرمپ انتظامیہ اس سے پہلے بھی سیاسی وجوہات کی بنا پر ویزے منسوخ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے، جن میں امریکی جامعات میں غزہ مظاہروں میں شریک سیکڑوں افراد بھی شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025