  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شمالی وزیرستان: مسلح ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ، سی ٹی ڈی اہلکار شہید

عمر باچا شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 01:34pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

شمالی وزیرستان میں محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) اہلکار کو گھر میں گولیاں مار کر قتل کردیا گیا، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی۔

پولیس کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل میرانشاہ میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر سی ڈی اہلکار پر گولیاں برسادیں، جس کے باعث وہ موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ ملزمان فرار ہوگئے، لاش کو میرانشاہ ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

پولیس کے مطابق مقتول میران شاہ میں سی ٹی ڈی کا انٹلیجنس آپریٹر تھا، واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان بالخصوص خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، یاد رہے کہ نومبر 2022 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کر کے سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔

پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سکیورٹی اسٹڈیز (پی آئی سی ایس ایس) اور سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز (سی آر ایس ایس) کی رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ماہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ رہا، تاہم انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی نمایاں تیزی دیکھی گئی، صوبے میں 45 حملوں میں 54 افراد جاں بحق اور 49 زخمی ہوئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025