  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان اور قازقستان کی افواج کے درمیان مشترکہ انسدادِ دہشتگردی تربیتی مشق کا آغاز

ویب ڈیسکشائع 16 اکتوبر 2025 01:58pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر
— فوٹو: آئی ایس پی آر

پاکستان اور قازقستان کے درمیان عسکری سطح پر تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ انسدادِ دہشت گردی تربیتی مشق کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاکستان باقاعدگی سے ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور دیگر خطوں کے ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں منعقد کرتا ہے تاکہ آپریشنل تیاری میں بہتری، دفاعی تعاون میں اضافہ اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔

ان مشقوں سے پاکستان کو انسدادِ دہشت گردی کے تجربات شیئر کرنے، اتحاد مضبوط بنانے اور ایک متوازن و ذمہ دار علاقائی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔

آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ مشق دوستارم-5 انسدادِ دہشت گردی کے شعبے میں 13 تا 24 اکتوبر 2025 تک اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ (پاکستان) میں منعقد کی جا رہی ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی) اور قازقستان کی آرمی کے اسپیشل فورسز کے دستے اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں جب کہ مشق کی افتتاحی تقریب منگل کے روز چراٹ میں منعقد ہوئی۔

ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ اس مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنا اور برادر ممالک کے درمیان تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔

اپریل میں، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قازقستان کا سرکاری دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے قازقستان کے وزیرِ دفاع، کرنل جنرل رسلان سے ملاقات کی۔

دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال، مشترکہ تزویراتی مقاصد اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

انہوں نے عسکری تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور امن، استحکام اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025