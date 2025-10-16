کراچی سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل، تمام گیٹ پاسز منسوخ، ٹرک اَن لوڈ کردیے گئے
کراچی سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کردی گئی، تمام گیٹ پاسز منسوخ کردیے گئے، جس کے باعث کنٹینرز کی قطاریں لگ گئیں جبکہ پاک افغان طورخم بارڈر پر بھی تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ترسیل روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔
ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانزٹ ٹریڈ ہیڈ کوارٹر کسٹمز ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کے بعد جاری کسٹمز جنرل آرڈر میں کہا گیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کی جا رہی ہے، کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنیٹنرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہےلہٰذا گاڑیوں پر لوڈ کردہ کنٹینرز کو آف لوڈ کردیا جائے جبکہ تاحکم ثانی افغان ٹرانزٹ کے تمام پاسز منسوخ اور نقل و حمل روک دی جائے۔
کسٹمز کے آرڈر کے بعد کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے افغان ٹرائزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس روک دی ہے، جس کے باعث بندرگاہوں پر کنٹیرز سے لدی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔
دوسری جانب دونوں ملکوں میں کشیدگی کے باعث پاک افغان طورخم بارڈر آج 5 ویں روز بھی بند اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں جبکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔
بارڈر کی بندش سے مال بردار گاڑیاں دونوں جانب پھنسی ہوئی ہیں جس کے باعث تاجر پریشان، مقامی مزدور بے روزگار اور بارڈر کھولنے کے خواہاں ہیں۔
تاجر برادری اور کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل مذاکرات سے نکالا جائے، ہم امن چاہتے ہیں کسی جنگ کے حامی نہیں۔