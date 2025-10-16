وزیراعظم سے بلاول بھٹو آج ملاقات کریں گے، پیپلزپارٹی مخالف بیانات پر گفتگو ہوگی
وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میں آج ملاقات ہوگی جس میں پنجاب حکومت کی جانب سے پیپلزپارٹی کے خلاف جاری بیانات سے متعلق بات چیت ہوگی۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میں ون ٹو ون آج ملاقات ہوگی۔
ذرائع کے مطابق یہ ملاقات آج 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی، چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے اور ملاقات میں مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما بھی موجود ہوں گے۔ ؎ ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں پنجاب حکومت کی جانب سے پیپلزپارٹی کے خلاف جاری بیانات سے متعلق بات چیت ہوگی۔
اس سے قبل، صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی طلب کرکے ان سے سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان جاری کشیدگی کو رکنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔
9 اکتوبر کو صدر آصف زرداری اور لیگی رہنماؤں کے درمیان نوابشاہ میں ہونے والی ملاقات میں مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی کے درمیان مخالفانہ بیان بازی روکنے پر اتفاق ہوگیا تھا۔
خیال رہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات اس وقت شدید ہوگئے تھے جب بلاول بھٹو سمیت پی پی رہنماؤں کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے عالمی سطح پر امداد کی اپیل اور متاثرین کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے استعمال پر زور دیا گیا تھا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیراعظم کو نشانہ بنارہی ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پیپلزپارٹی وفاقی حکومت کوسپورٹ نہ کرے۔
جس پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب دیا تھا کہ مجھے عوام کی خدمت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اور ہر چیز کا علاج صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے اور بھیک مانگنے کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔
30 ستمبر کو اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلزپارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے خلاف قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔
پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ہمیں وزارتیں یا عہدے نہیں چاہئیں، کم سے کم عزت تو دے سکتے ہیں، ایسے ہی حالات رہے تو اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں گے، ان حالات میں حکومتی بینچز پر بیٹھنا مشکل ہوگا۔