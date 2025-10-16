  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 24.1°C
  • ISB: Clear 20°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 24.1°C
  • ISB: Clear 20°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا

اسپورٹس ڈیسک شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 08:44pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

ویمنز ورلڈ کپ کے 17ویں میچ میں آسٹریلوی ٹیم نے بنگلہ دیش کو چاروں شانے چت کر دیا۔

وشاکا پٹنم میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کی نو آموز ٹیم کو پورے میچ میں دبوچ کر رکھا اور کمزور حریف کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔

کینگروز نے بنگلہ دیش کی جانب سے 199 رنز کا دیا گیا آسان ہدف بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 25ویں اوور میں حاصل کیا۔

کپتان ایلیسا ہیلی نے مسلسل دوسری سنچری اسکور کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ 113 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ فیبی لیچ فیلڈ نے 84 رنز بنا کر کپتان کا ساتھ دیا۔

اس سے قبل پہلی اننگز میں بنگلہ دیشی بیٹرز آسٹریلوی باؤلرز کے سامنے دفاعی پوزیشن میں نظر آئیں، بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔

سبحانہ موستارے 66 اور رابعہ حیدر 44 رنز بنا کر نمایاں رہیں جب کہ آسٹریلیا کی جانب سے 4 باؤلرز نے 2،2 وکٹیں اپنے نام کیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

3

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

4

افغانستان: کابل میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں

5

ہم ایوارڈز میں ہانیہ عامر کو مداحوں کے غیر مناسب رویے کا سامنا، ویڈیوز وائرل

6

ضلع چمن اور کُرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے حملے ناکام، 50 حملہ آور ہلاک

7

’عمران خان نے کہا ہے، پے رول پر رہائی ملی تو امن، افغان تنازع کے حل کیلئے کردار ادا کرسکتا ہوں‘

8

پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر سیز فائر کا فیصلہ

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025