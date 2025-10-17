  • KHI: Sunny 35.2°C
  • LHR: Sunny 31.4°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
  • KHI: Sunny 35.2°C
  • LHR: Sunny 31.4°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت

ویب ڈیسکشائع 17 اکتوبر 2025 11:37am
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوگئے، ماڑی انرجیز نے ماڑی غزیج ایکسپلوریشن ویل میں تیل و گیس کی دریافت کا اعلان کردیا۔

ڈان نیوز کے مطابق سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہوئے ہیں، ماڑی انرجیز نے ماڑی غزیج ایکسپلوریشن ویل میں تیل و گیس کی دریافت کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹیسٹنگ کے دوران کنویں سے یومیہ 305 بیرل تیل اور 3 ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس حاصل ہوئی۔

ماری انرجیز کےایم ڈی فہیم حیدر نے دریافت کو کمپنی کے سائنسدانوں کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں گیس کی کم ہوتی پیداوار کو بڑھانا ہمارا مقصد ہے، ماڑی انرجیز لمیٹڈ ایک مربوط ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کمپنی ہے۔

فہیم حیدر نے کہا کہ سندھ کے شہر ڈھرکی میں ماڑی فیلڈ میں واقع پاکستان کے سب سے بڑے گیس ذخیرے کو چلا رہے ہیں، ماڑی انرجیز تقریباً30 فیصد مارکیٹ شیئر کے ساتھ ملک کی گیس پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

3

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

4

افغانستان: کابل میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں

5

ہم ایوارڈز میں ہانیہ عامر کو مداحوں کے غیر مناسب رویے کا سامنا، ویڈیوز وائرل

6

ضلع چمن اور کُرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے حملے ناکام، 50 حملہ آور ہلاک

7

’عمران خان نے کہا ہے، پے رول پر رہائی ملی تو امن، افغان تنازع کے حل کیلئے کردار ادا کرسکتا ہوں‘

8

پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر سیز فائر کا فیصلہ

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025