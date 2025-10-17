  • KHI: Sunny 35.2°C
بلوچستان کے 7 میں سے 6 ڈویژنز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کردیا گیا

سلیم شاہد شائع October 17, 2025 اپ ڈیٹ October 17, 2025 11:51am
— فائل فوٹو: اے ایف پی

بلوچستان حکومت نے صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد صوبے کی 7 میں سے 6 انتظامی ڈویژنز میں صوبائی اور وفاقی لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا ہے، جس کے بعد ان ڈویژنز کو ’اے ایریاز‘ قرار دے دیا گیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جمعرات کو جاری کیا گیا ہے۔

ان 6 ڈویژنز میں کوئٹہ، قلات، مکران، ژوب، رخشان اور نصیر آباد شامل ہیں، تاہم سبی ڈویژن، جس میں ڈیرہ بگٹی، سبی، کوہلو، ہرنائی اور زیارت کے اضلاع شامل ہیں، کی لیویز فورس کو بلوچستان پولیس میں ضم نہیں کیا گیا۔

بلوچستان کے محکمہ داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق کوئٹہ، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد اور قلات ڈویژنوں کی تمام ریونیو حدود کو فوری طور پر بلوچستان پولیس کے دائرہ اختیار میں ’اے ایریاز‘ قرار دیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والے تمام لیویز اہلکار (صوبائی اور سابق وفاقی لیویز دونوں) اور سی پیک ونگ کے اراکین کو بلوچستان پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے۔

