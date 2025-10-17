  • KHI: Clear 35.8°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 27.7°C
  • KHI: Clear 35.8°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 27.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد: محسن نقوی سے اویس نورانی کی ملاقات، شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق

ویب ڈیسک شائع October 17, 2025 اپ ڈیٹ October 17, 2025 02:19pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں جمعیت علمائے پاکستان (جے یو پی) کے سیکریٹری جنرل علامہ اویس نورانی نے ملاقات کی، دونوں رہنماؤں نے شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق کیا۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیرداخلہ محسن نقوی اور جے یو پی کے سینئر رہنما کے درمیان ملاقات میں مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں جائے گی، بے گناہ کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسےکو بند نہیں کیا جائے گا۔

اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔

علامہ شاہ اویس نورانی نے ملک میں پائیدار امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔

محسن نقوی نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ‎شرپسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں، بدامنی، انتشار اور انتہاپسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔

وزیر داخلہ نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علمائے کرام کی قابل قدر خدمات ہیں، پائیدار امن اور رواداری کے فروغ کے لیے تمام طبقات کو بھر پور کردار ادا کرنا ہے، دینی تعلیم کا فروغ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

2

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

5

ترکش مرد اچھے لگتے ہیں، ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نبیحہ علی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

8

مودی نے روس سے تیل کی خریداری روکنے کا یقین دلادیا، چین سے بھی یہی کروائیں گے، امریکی صدر

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025