اسلام آباد: محسن نقوی سے اویس نورانی کی ملاقات، شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں جمعیت علمائے پاکستان (جے یو پی) کے سیکریٹری جنرل علامہ اویس نورانی نے ملاقات کی، دونوں رہنماؤں نے شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق کیا۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیرداخلہ محسن نقوی اور جے یو پی کے سینئر رہنما کے درمیان ملاقات میں مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں جائے گی، بے گناہ کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسےکو بند نہیں کیا جائے گا۔
اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔
علامہ شاہ اویس نورانی نے ملک میں پائیدار امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
محسن نقوی نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں شرپسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں، بدامنی، انتشار اور انتہاپسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علمائے کرام کی قابل قدر خدمات ہیں، پائیدار امن اور رواداری کے فروغ کے لیے تمام طبقات کو بھر پور کردار ادا کرنا ہے، دینی تعلیم کا فروغ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔