  • KHI: Clear 35.8°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 27.7°C
  • KHI: Clear 35.8°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 27.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایاز خان اور جونی لیور کی دوستانہ ملاقات، سندھی اجرک تحفے میں پیش کردی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 17 اکتوبر 2025 03:40pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

سینئر اداکار ایاز خان نے بھارتی مزاحیہ اداکار جونی لیور کے ساتھ دوستانہ ملاقات کے دوران انہیں روایتی سندھی اجرک تحفے میں دی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایاز خان کو جونی لیور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔

ایاز خان نے ویڈیو اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، جس میں وہ جونی لیور کو روایتی سندھی اجرک بطور تحفہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد دونوں فنکار سندھی زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے نظر آتے ہیں۔

ویڈیو میں ایاز خان جونی لیور سے سوال کرتے ہیں کہ کیا انہیں سندھی بولنی آتی ہے؟ جس پر وہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ ہاں، تھوڑی بہت۔

ایاز خان نے ویڈیو کے کیپشن میں بتایا کہ وہ دبئی میں جانی لیور کے ساتھ پوڈکاسٹ ریکارڈ کر رہے تھے، جہاں دونوں کے درمیان ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ کامیڈی سرحدوں کی قید نہیں ہوتی اور ہنسی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ ایاز خان نے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کی ہے، جن میں ’خواب سہانے‘، ’ایسے نہیں کیسے‘، ’آدھا چہرہ‘ اور ’انہونی‘ شامل ہیں، جب کہ نوجوان نسل انہیں مزاحیہ ڈرامے ’بلبلے‘ میں شیر خان کے کردار سے بھی جانتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

2

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

5

ترکش مرد اچھے لگتے ہیں، ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نبیحہ علی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

8

مودی نے روس سے تیل کی خریداری روکنے کا یقین دلادیا، چین سے بھی یہی کروائیں گے، امریکی صدر

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025