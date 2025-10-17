  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Clear 21.1°C
  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Clear 21.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ: پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر

عبدالغفارشائع 17 اکتوبر 2025 07:53pm
— فوٹو: پی ایچ ایف/اسکرین گریب
— فوٹو: پی ایچ ایف/اسکرین گریب

ملائیشیا میں جاری سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دلچسپ مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہو گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ایونٹ میں مجموعی طور پر 5 پوائنٹس حاصل کرنے والی قومی ٹیم فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی، آسٹریلیا کے خلاف میچ میں حریف ٹیم نے پاکستان کو میچ کے آغاز سے دباؤ کا شکار رکھا اور پہلے کوارٹر کے اختتام تک کینگروز نے پاکستان کے خلاف 0-2 کی برتری حاصل کر لی تھی۔

تاہم پاکستانی جونیئر پلیئرز نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے اگلے 2 کوارٹرز میں 3 گول کیے، اس دوران آسٹریلوی ٹیم بھی مزید ایک گول کرنے میں کامیاب رہی، مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں کے 3-3 گول کے باعث میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔

پاکستان کی جانب سے کپتان حنان شاہد نے 2 اور سیف اللہ نے ایک گول کیا، قومی ٹیم تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کل برطانیہ کے مدمقابل آئے گی۔

اس سے قبل، 14 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ بھی 3-3 گول سے برابر ہوگیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

2

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

5

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

6

ترکش مرد اچھے لگتے ہیں، ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نبیحہ علی

7

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

8

مہوش حیات کو اپنی ہیروئن بناؤں گا، فہد مصطفیٰ کو اچھا لگے گا، صلاح الدین تنیو

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025