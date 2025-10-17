اسکرین پر عورت کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا آزادی نہیں، ثروت گیلانی

اسکرین پر عورت کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا آزادی نہیں، ثروت گیلانی
معروف اداکارہ ثروت گیلانی کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کسی ویب سیریز یا فلم میں عورت کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا آزادی یا مختیاری نہیں بلکہ وہ ایک کردار کی ضرورت ہے۔
ثروت گیلانی نے حال ہی میں ملیحہ رحمٰن کو انٹرویو دیا، جس دوران انہوں نے ’بریانی‘ ڈرامے سے ٹی وی پر واپسی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ اپنے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش اور ’پوسٹ پارٹم ڈپریشن‘ کا شکار ہونے کے بعد دوبارہ ڈراموں میں کام کرنے سے انہیں ریلیف ملا، ان کی ذہنی صحت بہتر ہوئی۔
ان کے مطابق شوہر نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ وہ ضرور ڈرامے میں کام کریں، وہ کافی عرصے سے اسکرین پر نظر نہیں آ رہیں، ہر وقت بچوں میں لگی رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے ’بریانی‘ میں کام کی آفر قبول کی۔
انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ’پوسٹ پارٹم ڈپریشن‘ نہیں ہوا تھا لیکن بد قسمتی سے تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس کار شکار ہوئیں اور انہوں نے خود کو مصروف رکھ کر ڈپریشن سے نجات حاصل کی۔
انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ایک سے زائد کاموں میں خود کو مصروف رکھا کریں، اگر وہ کوئی ملازمت کرتی ہیں تو انہیں دوسرا بھی کوئی کام آنا چاہیے، تاکہ وہ ڈپریشن کے وقت خود کو مصروف رکھ سکیں۔
ویب سیریز اور ڈراموں میں کام کے تجربے اور فرق پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ویب سیریز میں زیادہ تیز کام کرنا پڑتا ہے جب کہ ڈراموں میں سلو کام کا رواج ہے۔
انہوں نے مثال دی کہ اگر کسی منظر میں ان کے جذباتی ہونے کا سین ہے تو ڈرامے میں انہیں 15 سیکنڈز ملیں گے لیکن وہی سین جب ویب سیریز کے لیے کیا جائے گا تو انہیں صرف 4 سے 5 سیکنڈز ملیں گے۔
ثروت گیلانی کا کہنا تھا کہ ویب سیریز میں کام کرکے انہوں نے اداکاری دوبارہ سیکھی اور انہوں نے ٹی وی کے تجربے سے ہٹ کر تیز اداکاری بھی کرکے دکھائی۔
اداکارہ کے مطابق ڈرامے یا ویب سیریز میں کام کرنا تقریبا ایک جیسا ہی ہے لیکن کام میں فرق ہوتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یہ سمجھنا اور کہنا کہ ویب سیریز میں خواتین کو سگریٹ نوشی کرتے بھی دکھایا جاتا ہے اور ایسے مناظر کو خواتین کی آزادی سے جوڑا جاتا ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔
ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ویب سیریز میں خاتون کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا کوئی آزادی نہیں، وہ صرف ویب سیریز کے کردار کی ضرورت تھی اور سماج کا عکس تھا۔
انہوں نے کہا کہ سماج میں بھی بعض خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں اور ویب سیریز میں معاشرے کی ایسی ہی خواتین کی عکاسی کی جاتی ہے، ویب سیریز میں اداکاراؤں کی سگریٹ نوشی کو آزادی سے جوڑنا غلط ہے۔