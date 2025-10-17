  • KHI: Clear 26.8°C
دپیکا پڈوکون کی آواز میٹا اے آئی کا حصہ بن گئی

شائع 17 اکتوبر 2025 08:26pm
معروف بولی وڈ اداکارہ دپیکا پڈوکون نے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی ’میٹا‘ سے اس کے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (ے آئی) ٹولز میں معاونت کا معاہدہ کرلیا۔

دپیکا پڈوکون نے فیس بک، انسٹاگرام و واٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا سے اس کے اے آئی ٹولز میں اپنی آواز میں انگریزی زبان بولنے کے معاہدے کی تصدیق کردی۔

دپیکا پڈوکون نے انسٹاگرام پر اپنی مختصر ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ آواز ریکارڈ کرتی دکھائی دیں۔

ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے تصدیق کی کہ اب ان کی آواز میٹا اے آئی کا حصہ بن چکی ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور امریکا کے صارفین اے آئی پر ان کی آواز کے چیٹ بوٹ سے انگریزی میں بات کر سکیں گے۔

اداکارہ نے ویڈیو میں بھی انگریزی زبان میں اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اب دنیا کے متعدد ممالک کے صارفین میٹا اے آئی چیٹ بوٹس پر ان کی آواز کے انگریزی بوٹس سے بات کر سکیں گے۔

دپیکا پڈوکون کے بعد جلد ہی بھارت کے دوسرے اداکاروں کے ساتھ بھی میٹا کی جانب سے اسی طرح کے معاہدے کیے جانے کا امکان ہے۔

میٹا کی جانب سے پہلے ہی ہولی وڈ اداکاراؤں و اداکاروں کی آواز، تصاویر اور ویڈیوز کے اے آئی چیٹ بوٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، جن سے صارفین چیٹنگ کر سکتے ہیں۔

میٹا کی جانب سے اے آئی میں ہندی زبان میں بھی متعدد فیچرز متعارف کرائے گئے ہیں جب کہ فیس بک کی مالک کمپنی کی جانب سے بھارت میں متعدد اے آئی فیچرز بھی متعارف کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔

میٹا کی طرح دوسرے اے آئی پلیٹ فارمز بھی معروف شخصیات کی آواز، ویڈیوز اور تصاویر کے اے آئی بوٹس متعارف کرا چکے ہیں، ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ معروف شخصیات کے نام سے متعارف کرائے گئے بوٹس مبینہ طور پر فحش زبان اور موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں۔

