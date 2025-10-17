  • KHI: Clear 25.8°C
پاکستان جنوبی افریقہ ٹی 20 سیریز: سابق کپتان بابر اعظم کی واپسی کا امکان

عبدالغفار شائع October 17, 2025 اپ ڈیٹ October 17, 2025 10:33pm
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

ایشیا کپ میں بیٹرز کی ناقص کارکردگی سے پریشان قومی سلیکٹرز نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 اسکواڈ میں سابق کپتان بابر اعظم کو شامل کرنے پر غور شروع کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق پروٹیز کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے فاسٹ باؤلر حارث رؤف، آل راؤنڈر حسین طلعت کو ڈراپ کرنے جبکہ فاسٹ باؤلر نسیم شاہ اور اسپنر مہران ممتاز کو مختصر فارمیٹ کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔

ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی شمولیت پر فیصلہ تاحال نہ ہوسکا، محمد رضوان کے حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ ایک سے دو دن میں کر لیا جائے گا۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 اور ون ڈے ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے۔

یاد رہے کہ لاہور میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دے کر سیریز میں ایک، صفر کی برتری حاصل کر لی ہے جب کہ سیریز کا دوسرا مقابلہ 20 اکتوبر سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی 20 سیریز کا پہلا میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی جب کہ بقیہ 2 میچز 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔

ٹی 20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں فیصل آباد کا رُخ کریں گی جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان بالترتیب 6،4 اور 8 نومبر کو 3 ایک روزہ میچز کھیلے جائیں گے۔

