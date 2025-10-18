پاک-افغان کشیدگی: افغانستان نے پاکستان میں سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا
حالیہ پاک-افغان کشیدگی کی آڑ میں افغانستان نے پاکستان کے ساتھ اگلے ماہ راولپنڈی میں ہونے والی سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا۔
افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ’ایکس‘ پر غلط معلومات پر مبنی ایک بیان جاری کیا گیا جس میں پاکستان کے خلاف افغانستان میں حملوں کا پروپیگنڈا کیا گیا۔
افغانستان نے حالیہ کشیدگی کی آڑ میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے اگلے ماہ پاکستان میں شیڈول سہ ملکی سیریز کی منسوخی کا اعلان کردیا۔
افغان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ حالیہ تنازعات کے باعث پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنا ممکن نہیں رہا۔
خیال رہے کہ پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کے درمیان نومبر میں سیریز کھیلی جانی تھی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے فوری طور پر افغانستان کے متبادل ٹیم کے لیے رابطے شروع کردیے ہیں۔
اس سے قبل، متحدہ عرب امارات میں پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان سہ ملکی سیریز کھیلی گئی تھی جس کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 75 رنز سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کی تھی۔