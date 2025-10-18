  • KHI: Sunny 36.3°C
شاہد آفریدی نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دیدیا

ویب ڈیسک شائع October 18, 2025 اپ ڈیٹ October 18, 2025 02:02pm
— فائل فوٹو: شاہد آفریدی / ایکس
— فائل فوٹو: شاہد آفریدی / ایکس

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دے دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر اپنی پوسٹ میں شاہد آفریدی نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’پاکستان ہمیشہ افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا، افغانوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھا‘۔

اپنے پوسٹ میں قومی ٹیم کے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ ’پاکستان نے اپنی سرحدیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے کھول دیں اور 40 لاکھ مہاجرین کو اپنی سرزمین پر بسایا‘۔

انہوں نے کہا کہ ’میں ذاتی طور پر اپنے وسائل کے مطابق 350 افغان گھرانوں کی دیکھ بھال کرتا رہا لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دنوں افغانستان نے ان تمام احسانات کو فراموش کردیا‘۔

شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ افغانستان نے سرحدوں پر کھلی جارحیت کی جس کا ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اُس کا برادر اسلامی ملک ہے لہٰذا کسی ایسے ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جو پہلے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تعاون فراہم کر رہا ہے۔

