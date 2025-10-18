  • KHI: Sunny 35.7°C
گھریلو ملازمہ سونے سمیت دیگر قیمتی سامان ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرتی رہیں، جویریہ سعود

شائع 18 اکتوبر 2025 03:27pm
—اسکرین شاٹ

معروف اداکارہ جویریہ سعود نے انکشاف کیا ہے کہ ایک گھریلو ملازمہ ان کے گھر سے سونے سمیت دیگر قیمتی اشیا ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرتی رہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی چیزیں کہاں غائب ہو رہی ہیں؟

جویریہ سعود نے حال ہی میں سماء ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ شادی ہونے کے بعد ہی انہوں نے گھریلو ملازمین رکھنا شروع کیے، ابتدائی طور پر انہوں نے ایک دیہاتی لوگ رکھے، جنہوں نے ساڑھی تک کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی انہیں ٹیلی وژن کا پتا تھا۔

ان کے مطابق گھریلو ملازمہ کی بیٹیاں اور شوہر بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور انہوں نے انہیں رہنے کے لیے گھر دیا، ملازمہ کی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی لیکن پھر آہستہ آہستہ ملازموں کی نیت خراب ہونے لگی۔

ان کا کہنا تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ امریکا چلی گئیں، وہاں سے واپس آئیں تو ان کی ملازمہ کی بیٹیاں ماڈرن بن چکی تھیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ساڑھی نہیں دیکھی تھی انہوں نے آستین کے بغیر بولڈ لباس پہننا شروع کردیا، جس پر انہوں نے انہیں روکا کہ وہ ان کے گھر میں ایسا لباس نہ پہنیں۔

جویریہ سعود کے مطابق انہوں نے زیادہ تر ایجنسیز کے تحٹ گھریلو ملازمائیں رکھیں، ایک غیر ملکی ملازمہ ان کے پاس 15 سال تک کام کرتی رہیں، انہوں نے ہی ان کی بچوں کو پالا، بڑا کیا اور گھر سنبھالا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی کے بعد جب بیٹا ہوا تو انہوں نے ایک اور ملازمہ بھی رکھی، دوسری ملازمہ ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی تھیں لیکن وہ بیٹے کے نام پر ان سے بہت ساری چیزیں منگواتی تھیں۔

اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے پاس ایک خانسامہ 8 سال تک ملازمت کرتا رہا لیکن آخر میں ان سے بہت ساری رقم ادھار لے کر بھاگ گیا، واپس نہیں آیا۔

ان کے مطابق خانسامہ پہلے بھی ان سے چھوٹی رقم لیتا رہتا تھا لیکن وہ بہت کم رقم ہوتی تھی، اس لیے وہ بھی نہیں مانگتے تھے لیکن آخر میں ملازم نے بڑی رقم مانگی اور پھر فرار ہوگیا۔

گھریلو ملازمین کے مسائل اور نخروں پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ گھریلو ملازمین اداکاروں سے بھی بڑے اداکار ہوتے ہیں، آئے دن وہ بیماری کا بہانا بنا کر مالکان سے پیسے لیتے رہتے ہیں۔

جویریہ سعود کا کہنا تھا کہ وہ گھریلو ملازمین کو تنخواہوں سے زیادہ ایسے ہی پیسے دیتی رہی تھیں اور وہ انہیں پیسے دے دے کر تھک جاتی تھیں۔

اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ایک گھریلو ملازمہ بڑی چالاکی سے ان کے گھر سے قیمتی اشیا چراتی تھیں، ابتدائی طور پر انہیں اشیا کے غائب ہونے پر بات سمجھ نہیں آئی لیکن پھر انہوں نے خفیہ کیمروں کو دیکھا تو انہیں معاملہ سمجھ آگیا۔

انہوں نے بتایا کہ ملازمہ ان کے میک اپ، پرفیوم اور گھڑیوں سمیت سونے کی چین تک ڈسٹ بن میں ڈال کر چوری کرلیا کرتی تھیں۔

