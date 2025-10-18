سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ: پاکستان تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں بھی ناکام، انگلینڈ سے شکست
سلطان آف جوہر جونیئر ہاکی کپ میں پاکستان ٹیم تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی، قومی ٹیم کو انگلینڈ کے ہاتھوں 2-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ڈان نیوز کے مطابق ملائیشیا کے شہر جوہر باہرو میں کھیلے گئے میچ میں انگلش ٹیم نے جارحانہ آغاز کرتے ہوئے ابتدا میں ہی برتری حاصل کی، اس دوران پاکستان ٹیم نے گول کے کئی مواقع ضائع کیے۔
مقررہ وقت تک انگلینڈ 3 اور پاکستانی ٹیم 2گول کرنے میں کامیاب رہی، قومی ٹیم کی جانب سےکپتان حنان شاہد اور سفیان خان نے ایک، ایک گول کیا، جیت کے بعد انگلش ٹیم برانز میڈل جیتنے میں کامیاب رہی۔
اس سے قبل، 17 اکتوبر کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دلچسپ مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہو گیا تھا۔
آسٹریلیا کے خلاف میچ میں حریف ٹیم نے پاکستان کو میچ کے آغاز سے دباؤ کا شکار رکھا اور پہلے کوارٹر کے اختتام تک کینگروز نے پاکستان کے خلاف 0-2 کی برتری حاصل کر لی تھی۔
تاہم پاکستانی جونیئر پلیئرز نے کم بیک کرتے ہوئے اگلے 2 کوارٹرز میں مسلسل 3 گول کیے، اس دوران آسٹریلوی ٹیم بھی مزید ایک گول کرنے میں کامیاب رہی، مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں کے 3-3 گول کے باعث میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔
14 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ بھی 3-3 گول سے برابر ہوگیا تھا۔