  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.6°C
  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ: پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی نذر

عبدالغفارشائع 18 اکتوبر 2025 09:14pm
— فوٹو: پی سی بی / ایکس
— فوٹو: پی سی بی / ایکس

آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز اور نیوزی لینڈ ویمنز کے درمیان کھیلا گیا میچ بارش کی وجہ سے مکمل نہ ہوسکا، اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔

واضح رہے کہ یہ اس ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیموں کا دوسرا میچ ہے، جو بارش کی کی نذر ہوا ہے، کیویز کا سری لنکا کے خلاف میچ بارش کی وجہ سے ختم کرنا پڑا تھا جبکہ گرین شرٹس کے انگلینڈ کے خلاف میچ کا نتیجہ برآمد نہ ہوسکا تھا۔

پاکستان 2 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے 4 پوائنٹس لے کر پانچویں نمبر پر ہے۔

اس میچ کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی، جبکہ آسٹریلیا پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ پکی کر چکی۔

کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ دی، جس نے 25 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 92 رنز بنائے۔

عالیہ ریاض 3 چوکوں کی مدد سے28 رنز ناٹ آؤٹ کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہیں، منیبہ علی نے چار چوکوں کی مدد سے 22 رنز بنائے، عمائمہ سہیل 3، سدرہ امین 9، نتالیہ پرویز 10 اور کپتان فاطمہ ثنا 2 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔

پاکستان کا اسکور تیرہویں اوور میں 3 وکٹوں پر 52 رنز تھا، جب بارش کی وجہ سے کھیل روک دینا پڑا جس کے بعد میچ کو 46 اوورز کردیا گیا لیکن 25 اوورز کے اختتام پر بارش کی وجہ سے کھیل دوسری مرتبہ روک دیا گیا اس وقت پاکستان کا اسکور 5 وکٹوں پر92 رنز تھا جس کے بعد میچ کو36 اوورز کردیا گیا لیکن بارش پھر شروع ہوگئی اور پھر مزید کھیل ممکن نہ ہوسکا۔

پاکستان ٹیم اپنا چھٹا میچ 21 اکتوبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

2

سابق کپتان جاوید میانداد نے بھارت کو ایشیا کپ ٹرافی نہ دینے کی حمایت کر دی

3

بھارت کے پاکستان سے ہاتھ نہ ملانے پر آسٹریلوی کھلاڑیوں کا طنزیہ ردعمل، ویڈیو وائرل

4

سابق کپتان بابر اعظم کی جنوبی افریقہ کیخلاف ٹی 20 سیریز میں واپسی کا امکان

5

شاہد آفریدی نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دیدیا

6

ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کون سی 20 ٹیمیں کھیلیں گی ؟ نام سامنے آگئے

7

پاک-افغان کشیدگی: افغانستان نے پاکستان میں سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا

8

'تم بہت سیکسی ہو'، نازیبا زبان کے استعمال پر ٹینس امپائر پر پابندی

کارٹون

کارٹون : 18 اکتوبر 2025
کارٹون : 16 اکتوبر 2025