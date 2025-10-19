  • KHI: Sunny 35.5°C
  • LHR: Sunny 32.3°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
  • KHI: Sunny 35.5°C
  • LHR: Sunny 32.3°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مصنوعی ذہانت سے خواتین کی ملازمتوں کو زیادہ خطرہ ہے، اقوام متحدہ کا انتباہ

امین احمدشائع 19 اکتوبر 2025 11:47am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

اقوام متحدہ کی ایک پالیسی اپ ڈیٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت (جنریٹیو اے آئی) کے بڑھتے ہوئے استعمال اور ڈیجیٹلائزیشن کے پھیلاؤ سے مردوں اور عورتوں، دونوں کو ملازمتوں سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم خواتین پر اس کے اثرات کہیں زیادہ شدید ہوں گے، جس سے کام کی جگہوں پر صنفی عدم مساوات میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

ڈان اخبار میں شائع اقوام متحدہ کے محکمہ برائے سماجی امور (ڈی ای ایس اے) کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں خواتین کی 27.6 فیصد ملازمتیں ایسی ہیں جو یا تو خودکار نظام کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں یا جن میں جنریٹیو اے آئی (جنریٹو اے آئی) کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، جب کہ مردوں کی ایسی ملازمتوں کا تناسب 21.1 فیصد ہے۔

رپورٹ کے مطابق یہ خطرات ساختی عدم مساوات، ٹیکنالوجی میں موجود صنفی تعصبات اور ڈیجیٹل وسائل تک غیر مساوی رسائی سے جنم لیتے ہیں۔

یہ اثرات زیادہ شدت کے ساتھ ان ممالک میں محسوس کیے جائیں گے جو اعلیٰ یا بالائی درمیانی آمدنی والے ہیں، کیونکہ ان میں خواتین زیادہ تر دفتری کام، تعلیم، اور سرکاری انتظامیہ جیسے شعبوں میں کام کرتی ہیں، جو جنریٹیو اے آئی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبے ہیں۔

یہ رجحان تاریخی تسلسل کا حصہ ہے، ڈیجیٹلائزیشن کے ابتدائی مراحل میں، جب زیادہ تر معمولی اور دستی نوعیت کے کام خودکار کیے جا رہے تھے، اس وقت بھی خواتین پر اس کے اثرات مردوں کے مقابلے میں زیادہ شدید تھے۔

2000 سے 2019 کے درمیان امریکا میں کام کرنے والی درمیانی عمر کی خواتین کی جانب سے سنبھالی جانے والی 35 لاکھ دفتری اور اسمبلنگ لائن کی ملازمتیں ختم ہوئیں، جب کہ مردوں کی ایسی ایک لاکھ ملازمتیں متاثر ہوئیں۔

رپورٹ کے مطابق ’ملازمتوں کی محرومی بنیادی چیلنجز میں سے ایک ہے‘، اور جہاں پہلے مرحلے میں خودکار نظام نے کم ہنر والے کام متاثر کیے تھے، وہاں جنریٹیو اے آئی ’متعدد مہارتوں والے کاموں کو بھی خودکار بنانے‘ کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے اثرات زیادہ وسیع ہوں گے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو مزید سنگین بنانے والا ایک اہم عنصر یہ ہے کہ خود ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے۔

رپورٹ کے مطابق خواتین کی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی (ایس ٹی ای ایم) کے شعبوں میں کم شرکت ’صنفی عدم مساوات کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے‘، 73 ممالک کے نمونے میں دیکھا گیا کہ ان شعبوں میں خواتین کی مہارت رکھنے والی افرادی قوت کا تناسب ایک تہائی سے بھی کم ہے۔

یہ فرق صرف موجودہ روزگار کے لیے ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی تشویش ناک ہے، کیونکہ تعصب پر مبنی ڈیٹا سیٹس پر تربیت پانے والے اے آئی نظام ’بھرتی کے عمل اور دیگر اہم فیصلوں میں امتیاز کو جاری رکھنے اور بڑھانے‘ کا خطرہ رکھتے ہیں۔

اگرچہ ٹیکنالوجی کی ٹیموں میں زیادہ تنوع اس مسئلے کا مکمل حل نہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق متنوع ٹیمیں تعصب پر مبنی ٹیکنالوجی کے خطرات کو بہتر طور پر شناخت اور کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ان خطرات کے باوجود ڈیجیٹلائزیشن خواتین کے لیے معاشی شمولیت کے نئے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔

ریموٹ ورک، ٹیلی ورکنگ اور گیگ اکانومی جیسے نئے کام کے ماڈلز خواتین کو روایتی رکاوٹوں بشمول سخت اوقاتِ کار اور گھریلو ذمہ داریوں سے نمٹنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

اقوام متحدہ کے جامع تجزیے کے مطابق ’ڈیجیٹلائزیشن، زیادہ لچکدار اور اختراعی روزگار کے مواقع فراہم کر کے، خواتین کی معاشی شمولیت اور بااختیاری کو فروغ دے سکتی ہے‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

2

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

3

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

4

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

5

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

8

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

کارٹون

کارٹون : 19 اکتوبر 2025
کارٹون : 18 اکتوبر 2025