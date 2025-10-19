دوسرے ٹیسٹ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہونگی، پچ دیکھ کر فائنل الیون کا اعلان کریں گے،اظہر محمود
قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی، پچ دیکھ کر فائنل الیون کا اعلان کریں گے۔
راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کوچ اظہر محمود نے کہا کہ یہ پچز ویسٹ انڈیز کے خلاف بنائی گئی پچز سے مختلف ہیں، اگر ہم ٹاس ہار بھی گئے تو کوشش ہوگی کہ پہلی اننگز میں 350 رنز سے زائد اسکور کریں۔
ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سیریز سے پہلے لگائے گئے کیمپ کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اسپن کو کھیلنا آنا چاہیے اور اس میں مختلف شارٹس کھیلنے آنے چاہئیں، ہم اس قسم کی پچز بنائیں گے تو ہمیں اسپن کھیلنا آنی چاہیے۔
بلے بازوں کی کارکردگی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ میں تمام 7 بلے بازوں میں سب نے رنز کیے، پہلی اننگز میں 4 اور دوسری اننگز میں 3 نے رنز کیے، سب نے اپنا کردار ادا کیا، بدقسمتی سے ہمارا لوئر آرڈر نہیں چل سکا، ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ رنز اسکور کریں گے کیونکہ لوئر آرڈرز کے رنز بھی معنی رکھتے ہیں، جنوبی افریقہ کے آخری 4 کھلاڑیوں نے 90 رنز اسکور کیے تھے۔
اظہر محمود نے ایک سوال پر کہا کہ پہلےٹیسٹ میں دو فاسٹ بالر کھلانے پر تنقید ہوئی، لاہور کی پچ پر بیٹرز کو بھی مدد ملی، ہوسکتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں تھری ون کا کمبینیشن (تین اسپنرز، ایک فاسٹ باؤلر) کھلائیں۔
انہوں نے کہاکہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی، پچ دیکھ کر فائنل الیون کا اعلان کریں گے۔
کوچ اظہر محمود نے کہا کہ ہوم گراؤنڈ پر 6 ٹیسٹ میچز کھیلنا اہم ہے، ہمارا مقصد ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنا ہے، ٹیم پچھلے کافی عرصے سے کھیل رہی ہے، ٹیم کا مورال بہت بلند ہے، لڑکے سارے مطمئن ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھیل رہے ہیں، اور جیتنے کے لیے یہی چیز اہم ہے۔
اظہر محمود نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ’مجھے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے کہ ہمارے پاس معیاری اسپنرز نہیں ہیں، میں نے کہا تھا کہ دورہ بنگلہ دیش کے دوران ہمارے پاس اسکوڈ میں اسپنرز نہیں ہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ملک میں اسپنرز موجود نہیں ہیں، میں مستقبل کے 10اسپنرز گنوا سکتا ہوں‘۔