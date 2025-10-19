  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آسٹریلیا نے پہلے ون ڈے میں بھارت کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

اسپورٹس ڈیسکشائع 19 اکتوبر 2025 04:50pm
— فوٹو: کرکٹ آسٹریلیا / ایکس
— فوٹو: کرکٹ آسٹریلیا / ایکس

آسٹریلیا نے بھارت کو سیریز کے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔

آسٹریلیا اور بھارت کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے بارش سے متاثرہ میچ میں مقررہ 26 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے جو مہمان ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کرلیا۔

پرتھ میں کھیلا گیا پہلا ون ڈے میچ بارش سے متاثر ہوا جس کے باعث میچ کو 26 اوورز فی اننگز محدود کردیا گیا۔

تاہم، آسٹریلیا کے فاسٹ باولر کی تباہ کن باولنگ کے سامنے بھارتی بیٹنگ لائن ڈھیر ہوگئی، مہمان ٹیم کینگروز باؤلنگ اٹیک کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔

بھارتی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز ہی بناسکی، بھارتی ٹیم میں واپسی کرنے والے ویرات کوہلی صفر اور روہت شرما 8 رنزبناسکے، کپتان شبمن گل 10 رنز کے مہمان ثابت ہوئے اور شریئس ایئر 11 رنز بناسکے، کے ایل راہل 38 اور اکشر پٹیل 31 رنز بناکر نمایاں رہے۔

آسٹریلیا کی جانب سے میتھیو کوہنیمَن، جوش ہیزل ووڈ اور مچل اوون نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں جب کہ مچل اسٹارک اور ناتھن ایلس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

آسٹریلیا نے ہدف کے تعاقب میں 21 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنالیےتھے کہ اس دوران دوبارہ بارش شروع ہوگئی اور کینگروز کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ (ڈی ایل ایس) کے تحت فاتح قرار دیا گیا۔

آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ اور میتھیو شارٹ 8،8 رنز بناکر آؤٹ ہوئے، وکٹ کیپر بلے باز جوش فلپس نے 37 رنز کی اننگز کھیلی، کپتان مچل مارش 46 اور میٹ رینشا 37 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 19 اکتوبر 2025
کارٹون : 18 اکتوبر 2025