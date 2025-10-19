  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ ’قوم کے شہیدو تمہیں سلام ‘ ریلیز کردیا گیا

ویب ڈیسکشائع 19 اکتوبر 2025 05:02pm
فوٹو: اسکرین شاٹ، پی ٹی وی، ایکس اکاؤنٹ
فوٹو: اسکرین شاٹ، پی ٹی وی، ایکس اکاؤنٹ

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کا نیا نغمہ ’قوم کے شہیدو تمہیں سلام ‘ ریلیز کر دیا گیا۔

پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کے مطابق پاک فوج کے ترجمان ادارے ( آئی ایس پی آر ) کا وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہدا کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نیا نغمہ ’ قوم کے شہیدو تمھیں سلام ’ ریلیز کردیا۔

قومی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہدا کو پوری قوم کا سلام پیش کیا گیا ہے کہ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستانیں قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔

نغمے میں معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے کہ بزدل دشمن کے دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے بہادروں کی قربانیاں پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔

آئی ایس پی آر کے نغمے میں خون کے آخری قطرے تک وطن کیلئے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز کا کہنا ہے کہ شہداء کا ہر قطرۂ لہو پاکستان کی بقا اور امن کی ضمانت ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 19 اکتوبر 2025
کارٹون : 18 اکتوبر 2025