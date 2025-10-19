قومی ون ڈے کپتان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کل ہونے کا امکان
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے کپتان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کل ہونے کا قومی امکان ہے، اس حوالے سے سلیکشن کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔
ڈان نیوز کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈکوچ مائیک ہسین کی تجویز پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ون ڈے کپتان محمد رضوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کل اہم اجلاس بلایا ہے ۔
زرائع کے مطابق 2027 ورلڈ کپ کے پیش نظر ہیڈکوچ نئے کپتان کی تقرری چاہتے ہیں جس کے بعد محمد رضوان کی کپتانی خطرے میں ہے ان کی جگہ شاہین آفریدی کو کپتان بنانے پر غور کیا جارہا ہے۔
یہ پیش رفت بظاہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ محمد رضوان کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹایا جارہا ہے، حالانکہ وکٹ کیپر بیٹر نے گزشتہ برس آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹیم کو فتوحات دلائی ہیں۔
تاہم، محمد رضوان کی رواں برس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، پاکستان گروپ مرحلے سے ہی ایونٹ سے باہر ہو گیا تھا، جس کے بعد قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔
محمد رضوان نے آخری مرتبہ اگست 2025 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کی تھی، جہاں کیریبین ٹیم نے 1991 کے بعد پہلی بار پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی۔
اسی دوران وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو خاموشی سے ٹی 20 ٹیم کی قیادت سے ہٹا کر سلمان علی آغا کو نیا کپتان مقرر کر دیا گیا تھا۔
میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی اطلاعات اور قیاس آرائیوں کے مطابق، فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی ممکنہ طور پر محمد رضوان کی جگہ ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بالترتیب 6،4 اور 8 نومبر کو 3 ایک روزہ میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔