  • KHI: Clear 28.7°C
  • LHR: Clear 27.4°C
  • ISB: Clear 20.7°C
  • KHI: Clear 28.7°C
  • LHR: Clear 27.4°C
  • ISB: Clear 20.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قومی ون ڈے کپتان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کل ہونے کا امکان

عبدالغفار شائع October 19, 2025 اپ ڈیٹ October 19, 2025 07:02pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس

پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے کپتان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کل ہونے کا قومی امکان ہے، اس حوالے سے سلیکشن کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔

ڈان نیوز کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈکوچ مائیک ہسین کی تجویز پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ون ڈے کپتان محمد رضوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کل اہم اجلاس بلایا ہے ۔

زرائع کے مطابق 2027 ورلڈ کپ کے پیش نظر ہیڈکوچ نئے کپتان کی تقرری چاہتے ہیں جس کے بعد محمد رضوان کی کپتانی خطرے میں ہے ان کی جگہ شاہین آفریدی کو کپتان بنانے پر غور کیا جارہا ہے۔

یہ پیش رفت بظاہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ محمد رضوان کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹایا جارہا ہے، حالانکہ وکٹ کیپر بیٹر نے گزشتہ برس آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹیم کو فتوحات دلائی ہیں۔

تاہم، محمد رضوان کی رواں برس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، پاکستان گروپ مرحلے سے ہی ایونٹ سے باہر ہو گیا تھا، جس کے بعد قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔

محمد رضوان نے آخری مرتبہ اگست 2025 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کی تھی، جہاں کیریبین ٹیم نے 1991 کے بعد پہلی بار پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی۔

اسی دوران وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو خاموشی سے ٹی 20 ٹیم کی قیادت سے ہٹا کر سلمان علی آغا کو نیا کپتان مقرر کر دیا گیا تھا۔

میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی اطلاعات اور قیاس آرائیوں کے مطابق، فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی ممکنہ طور پر محمد رضوان کی جگہ ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بالترتیب 6،4 اور 8 نومبر کو 3 ایک روزہ میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 19 اکتوبر 2025
کارٹون : 18 اکتوبر 2025