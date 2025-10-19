  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 19.9°C
  • KHI: Clear 26.5°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 19.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہری پور: باراتیوں سے بھری کوسٹر پہاڑ سے ٹکرا گئی، کمسن بچی سمیت 5 خواتین جاں بحق، 45 افراد زخمی

زاہد امداد شائع October 19, 2025 اپ ڈیٹ October 19, 2025 07:59pm
— فوٹو: ریسکیو 1122
— فوٹو: ریسکیو 1122

خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والی باراتیوں سے بھری کوسٹر بریک فیل ہونے کے باعث پہاڑ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کمسن بچی سمیت 5 خواتین جاں بحق جبکہ 45 افراد زخمی ہو گئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی 4 ایمبولینسیں اور ایک ریسکیو وہیکل جائے وقوعہ پر روانہ کر دی گئی، لاشوں اور زیادہ تر زخمیوں کو ٹراما سینٹر ہری پور منتقل کیا گیا، جبکہ 2 شدید زخمیوں کی تشویش ناک حالت کے پیش نظر ایبٹ آباد روانہ کر دیا گیا۔

26 ستمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 11 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق یہ ٹریفک حادثہ بھی بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا۔

9 ستمبر کو مانسہرہ کے مقام پر جیب گہری کھائی میں گرنے سے 2 خواتین جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئےتھے۔

11 ستمبر کو حویلیاں موٹر وے پر شاہ مقصود انٹر چینج کے مقام پر ٹرالر اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 19 اکتوبر 2025
کارٹون : 18 اکتوبر 2025