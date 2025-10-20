بلدیاتی انتخابات: پیپلز پارٹی کا لاہور کی تمام یوسیز سے پینلز میدان میں اتارنے کا فیصلہ
پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے رہنما فیصل میر نے کہا ہے کہ پارٹی آنے والے بلدیاتی انتخابات میں صوبائی دارالحکومت کی ہر یونین کونسل سے مکمل پینل میدان میں اتارے گی۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق فیصل میر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی)، مسلم لیگ (ن) کی صوبائی حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت مزاحمت کرے گی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پارٹی کے اجلاس میں کیا، اجلاس میں مجید غوری، خرم فاروق ایڈووکیٹ اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔
فیصل میر نے کہا کہ پارٹی ایسے امیدوار سامنے لائے گی جو معاشرے کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہوں تاکہ عوامی نمائندگی حقیقی معنوں میں ممکن ہو سکے۔
مجید غوری نے اعلان کیا کہ لاہور بھر کی بلدیاتی انتخابی مہم کی نگرانی کے لیے جوہر ٹاؤن میں مرکزی انتخابی دفتر قائم کیا جائے گا، انہوں نے کارکنوں اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت کی کہ وہ آج ہی سے انتخابی تیاریوں کا آغاز کریں اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کریں۔
خرم فاروق ایڈووکیٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار گھر گھر جا کر پارٹی کا منشور عوام تک پہنچائیں گے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاہور کے عوام (ن) لیگ اور پی ٹی آئی دونوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور اب پیپلز پارٹی کو موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔