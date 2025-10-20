  • KHI: Sunny 36.6°C
اسٹیٹ بینک اور آئی ایف سی میں معاہدہ، نجی شعبے کی نمو کیلئے قرضوں کا اجرا بڑھانے کا فیصلہ

ویب ڈیسک شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 02:03pm
گورنر ایس بی پی جمیل احمد نے کہا کہ نجی شعبے کی نمو کو فروغ دینا پائیدار معاشی ترقی کیلئے نہایت اہم ہے — فوٹو: ایس بی پی ایکس
گورنر ایس بی پی جمیل احمد نے کہا کہ نجی شعبے کی نمو کو فروغ دینا پائیدار معاشی ترقی کیلئے نہایت اہم ہے — فوٹو: ایس بی پی ایکس

اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے ورلڈ بینک گروپ کے نجی شعبے کے ادارے انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (آئی ایف سی) کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس کا مقصد مقامی کرنسی میں قرضوں کا اجرا بڑھانا اور پاکستان میں نجی شعبے کی نمو میں معاونت کرنا ہے۔

اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق آئی ایس ڈی اے معاہدے کے تحت اس شراکت داری سے آئی ایف سی کرنسی کے خطرات کا مؤثر انتظام اور پاکستانی روپے میں سرمایہ کاریاں بڑھا سکے گا، یہ معاہدہ پاکستانی معیشت کے اہم شعبوں کو قرضوں کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور ملک بھر میں ملازمتیں پیدا کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔

اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے کہا کہ پاکستان میں نجی شعبے کی نمو کو فروغ دینا ملک کی کامیاب اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے، آئی ایف سی کے ساتھ اس شراکت داری کا مقصد نجی شعبے کے لیے قرضوں کے مواقع میں اضافہ ہے۔

آئی ایف سی کے نائب صدر، ٹریژری اور موبلائزیشن کے ٹریژرر جان گینڈولفو نے کہا کہ کرنسیوں میں اتار چڑھاؤ ترقی پذیر معیشتوں کو لاحق نمایاں خطرات میں سے ہے، اور مقامی کرنسی میں قرضوں کا اجرا پہلے کے مقابلے میں اب بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔

ورلڈ بینک گروپ ایسے قرضوں کے فروغ کو اسٹریٹجک ترجیح دیتا ہے اور اس سے پاکستان میں معاشی نمو کو تحریک ملے گی۔

شرح مبادلہ کے خطرات ترقی پذیر ملکوں کی کمپنیوں کے لیے سنگین چیلنج ہیں جو امریکی ڈالر جیسی مستحکم کرنسیوں میں قرض لیتی ہیں جبکہ اپنی آمدنی مقامی کرنسی میں حاصل کرتی ہیں، کرنسی کی اس عدم مطابقت کو دور کرنا نہ صرف خطرات کم کرنے اور مالی لچک برقرار رکھنے کی مقامی کاروباری اداروں کی صلاحیت کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ وسیع تر معاشی استحکام کو سہارا دینے کے لیے بھی اہم ہے۔

آئی ایف سی جدید مالی آلات کے استعمال اور شراکت داریوں کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ ابھرتی ہوئی منڈیوں میں مقامی کرنسی میں مالکاری کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔

آئی ایف سی کے ساتھ اس شراکت سے اسٹیٹ بینک کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی معاشی مضبوطی کو بڑھایاجائے، نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دیا جائے اور پاکستان میں زرِ مبادلہ کی سیالیت کو بہتر بنایا جائے۔

