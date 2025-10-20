  • KHI: Clear 33.7°C
  • LHR: Clear 29.9°C
  • ISB: Clear 24.1°C
  • KHI: Clear 33.7°C
  • LHR: Clear 29.9°C
  • ISB: Clear 24.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: نوبیاہتا دلہن پر تشدد وقتل کیس، غفلت برتنے والے ڈاکٹر کی ضمانت منسوخ

شفیع بلوچشائع 20 اکتوبر 2025 03:13pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

کراچی میں نوبیاہتا دلہن پر تشدد اور قتل کے مقدمے میں غفلت برتنے والے ڈاکٹر کی عبوری ضمانت منسوخ کردی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں نوبیاہتا دلہن کے قتل کیس کی سماعت ہوئی۔

دوران سماعت پراسیکیوٹر عرفانہ قادری نے کہا کہ ڈاکٹر رؤف کے خلاف ملزمان سے ملی بھگت کا الزام ہے، مقتولہ کو ہسپتال لانے پر ڈاکٹر نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع دی اور نہ ہی خاتون کو علاج کے لئے سرکاری ہسپتال بھیجا جب کہ ڈاکٹر نے ملزمان سے حلف نامہ بھی لیا کہ وہ پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے۔

وکیل صفائی نے کہا کہ سرجری کے دوران ملزم کو پتا چلا کہ زخم کافی زیادہ ہیں، عدالت نے کہا کہ مقتولہ کی ضروری علاج کے بجائے ڈاکٹر نے سرجری کرکے ڈسچارج کردیا تھا۔

بعد ازاں، عدالت نے ملزم کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو فیصلے کی کاپی ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

2

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

3

ٹماٹر کی قیمت 560 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، حکومتی غفلت پر عوام پریشان

4

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

5

افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات

6

دوحہ: قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق

7

ڈیفنس میں رہتے تھے، بیٹے کی خاطر دوسرے علاقے میں منتقل ہوگئے، یاسر حسین کا انکشاف

8

قومی ون ڈے کپتان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کل ہونے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 20 اکتوبر 2025
کارٹون : 19 اکتوبر 2025