  • KHI: Clear 28°C
  • LHR: Clear 25.9°C
  • ISB: Clear 19.8°C
سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے رونا دھونا کیا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، مریم نواز

ویب ڈیسک شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 06:36pm
— فوٹو: مسلم لیگ (ن) / ایکس
— فوٹو: مسلم لیگ (ن) / ایکس

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبے میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رونا دھونا کیا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔

دیپالپور میں سیلاب متاثرین میں فلڈ کارڈ اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بحالی کا آغاز ہوگیا ہے، اگر ہماری تیاری نہ ہوتی تو سیلاب سے نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا۔

پنجاب میں بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، دریاؤں کے بپھرنے سے اطراف کے علاقے زیرآب آئے، میں نے سیلاب کے دوران قیامت خیز مناظر دیکھے، سیلاب کے دوران بہت تکلیف دہ مناظر دیکھے، سیلاب سے گھر، مویشی اور فصلیں متاثر ہوئیں۔

ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے کئی جانیں گئیں، گھروں کو نقصان ہوا، سیلاب کاپانی اترنے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع ہوگیا، شکر ہے متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کا سفر شروع ہوگیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیلاب آتا ہے تو حکومتیں روتی دھوتی ہیں لیکن میں نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا خیال رکھا۔

مزید کہا کہ جب تک آپ کی بہن وزیراعلیٰ ہے کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اور دکھ درد میں عوام کا ساتھ دینا نواز شریف اور شہباز شریف سے سیکھا۔

ان کا کہنا تھا کہ جو پیسے عوام کے استعمال میں نہیں آئے وہ کس کام کے ہیں، پنجاب حکومت نے متاثرین کے لیے ریلیف کا کام اپنے بجٹ سے کیا، میں نے سوچا پہلے پنجاب کے وسائل عوام کے سامنے رکھوں۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد ان کا حق ہے، کوئی احسان نہیں، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 70 فیصد سروے مکمل ہوچکا ہے۔

