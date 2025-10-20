  • KHI: Clear 26.4°C
وفاقی وزیرداخلہ کی بلاول بھٹو سے ملاقات، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 09:48pm
— فوٹو: پاکستان پیپلزپارٹی، فیس بُک پیج
— فوٹو: پاکستان پیپلزپارٹی، فیس بُک پیج

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، جس میں سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں اہم ملاقات کی، دوران ملاقات باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی معاملات اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے سابق وزیرخارجہ اور چیئرمین پیپلزپارٹی کو ملک کی داخلی سلامتی اور قیام امن کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔

اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔

وزیرداخلہ نے کہا کہ پاکستان کے داخلی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو داخلی سیکیورٹی کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا، جس پر چیئرمین پیپلزپارٹی نے اطمینان کا اظہار کیا۔

