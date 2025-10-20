’بیجنگ کیساتھ رواں ماہ تجارتی معاہدے پر دستخط متوقع‘، ٹرمپ کا ’اگلے سال‘ دورہ چین کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے سال کے اوائل میں چین کا دورہ کروں گا، جبکہ توقع ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔
غیر ملکی خبر رساں اداروں ’اے ایف پی اور رائٹرز‘ کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آسٹریلوی وزیرِاعظم انتھونی البانیز کی میزبانی کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ مجھے چین آنے کی دعوت دی گئی ہے، اور میں اگلے سال کے اوائل میں کسی وقت یہ دورہ کروں گا، ہم نے اس کے لیے ایک ابتدائی منصوبہ بنا لیا ہے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں توقع ہے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک منصفانہ تجارتی معاہدہ طے کر لیں گے اور آسٹریلیا کو ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کی فراہمی کے عمل کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ اقدام بیجنگ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور انڈو پیسفک خطے میں ایک اہم اتحادی کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی علامت ہے۔
انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارا چین کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے گا، چین یہ نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو۔
ٹرمپ نے امریکی فوج کی طاقت اور صلاحیت پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا بہترین ورژن ہے، اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، میرا خیال ہے کہ ہم ایک مضبوط تجارتی معاہدے پر پہنچیں گے، جس سے دونوں فریق خوش ہوں گے۔
ٹرمپ نے ان خبروں پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ بیجنگ، واشنگٹن پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت سے باز رہے۔