روس کا بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

ویب ڈیسک شائع October 21, 2025 اپ ڈیٹ October 21, 2025 04:35pm
ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زاخارووا — فائل فوٹو: انادولو

روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے۔

ترک خبر رساں ادارے ’انادولو‘ کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ’ہم پاک-افغان سرحد پر جنگ بندی کے اُس معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہیں جو دوحہ اور انقرہ کے حکام کی ثالثی سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان طے پایا‘۔

ماریا زاخارووا نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کا بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات حل کرنے کا عزم دونوں ممالک کے درمیان امن برقرار رکھنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جو روس کے دوست ہیں اور یہ علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے میں ایک اہم عنصر ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’ہم کابل اور اسلام آباد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خصوصاً دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیں‘۔

اتوار کو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران پاکستان اور افغانستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان کئی روز سے جاری سرحدی کشیدگی کے بعد سامنے آیا۔

دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 25 اکتوبر کو ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔

گزشتہ روز چین اور سعود عرب نے بھی پاکستان اور چین کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔

