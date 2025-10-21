ٹی ایل پی کے فنانسرز پر دہشتگردی کے پرچے کٹیں گے، 3800 معاونین کی نشاندہی کرلی، عظمیٰ بخاری
وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) کی مالی مدد کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، 3800 معاونین کی نشاندہی کرلی، خادم حسین رضوی کی قبر کہیں منتقل نہیں کی جارہی، مگر قبر کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنے اور اشتعال انگیزی کے لیے مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
لاہور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا، مریدکے واقعے میں 3 شہری شہید ہوئے جو راہ گیر تھے جبکہ 45 افراد زخمی ہوئے جبکہ پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران ستھرا پنجاب کی گاڑیوں سمیت پولیس موبائلز اور ریسکیو گاڑیوں کو نذر آتش کیا گیا، اینٹوں سے بھری ٹرالیاں ان کےساتھ چل رہی تھیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ٹی ایل پی کی مالی مدد کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، 3800 معاونین کی نشاندہی کرلی، حیرت ہوئی کہ ٹی ایل پی کی مالی مدد کرنے والوں میں بڑے بڑے نام اور پڑھے لکھے لوگ بھی شامل تھے۔
انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی کے گھر سے ایک کلو 920 گرام سونا، 898 گرام چاندی، 69 برانڈڈ گھڑیاں، سونے کے کنگن، 12 بریسلیٹ، سونے کے ہار، چاندی کے تاج، انگوٹھیاں اور 50 ہزار بھارتی روپے برآمد ہوئے، سعد رضوی کے 91 بینک اکاؤنٹس تھے جنہیں منجمد کیا جاچکا ہے۔
عظمیٰ بخاری نے کہا کہ کوئی مسلمان کسی مسجد کو شہید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ان مساجد کا انتظام اہل سنت کے معتدل علما کے حوالے کیا جائے گا، انہوں نے واضح کیا کہ خادم حسین رضوی کی قبر کہیں منتقل نہیں کی جارہی، مگر قبر کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنے اور اشتعال انگیزی کے لیے مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کی 330 مساجد کا انتظام حکومت نے سنبھال لیا ہے، یہ مساجد اذان اور نماز کے لیے کھلی رہیں گی، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے، تمام مسالک سے درخواست ہے لاؤڈ اسپیکر کو اذان اور مساجد کو صرف نماز کے لیے استعمال کیا جائے، باقی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔
صوبائی وزیر نے بتایا کہ ٹی ایل پی کے 223 مدارس کی جیو ٹیگنگ مکمل کرلی گئی ہے، یہ مدارس بہت جلد کھول دیے جائیں گے، سوائے چند ایسے مدارس کہ جن کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس سخت رپورٹس موجود ہیں، ان مدارس کو جلد اہلسنت والجماعت کے علمائے کرام کے حوالے کردیا جائے گا۔
انہوں نے سوشل میڈیا کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ جو بچے پکڑے جاتے ہیں ان کے والدین دہائیاں دیتے ہیں، میری گزارش ہے کہ پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، آپ کے بچے کسی کا ایندھن بننے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، آپ کے بچوں کو بھی تعلیم اور ترقی ملنی چاہیے۔
انہوں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کو متنبہ کیا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بنیں گے، ان کا پولیس ریکارڈ ہوگا، انہیں کہیں داخلہ ملے گا اور نہ کوئی ویزا مل سکے گا، اور نہ یہ ملک کے اندر کوئی سہولت حاصل کرپائیں گے، انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو ان تکالیف سے بچائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بھی ریکارڈ پر آئی ہے کہ ٹی ایل پی کے 6 مدارس حکومتی پراپرٹی میں بنے ہوئے تھے
عظمیٰ بخاری نے سعد رضوی اور ان کے بھائی کا نام لیے بغیر کہا کہ کہا گیا کہ دونوں بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، انہیں گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی ہیں، لیکن ایسا قطعی کچھ نہیں ہے، دونوں بھائی کو ٹریس کیا جارہا ہے، آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے۔
وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کو پنجاب کابینہ کا ٹی ایل پی پر پابندی کی تجویز بھجوائی جاچکی ہے جس پر ایک دو دن میں فیصلہ آجائے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر اصل روح کے ساتھ عملدرآمد کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کریک ڈاؤن کے سلسلے میں ٹی ایل پی کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلے اور دوسرے درجے میں ان کی قیادت شامل ہے جبکہ تیسرے درجے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر اشتعال انگیزی کے ذریعے لوگوں کو باہر آنے کے لیے اکساتے ہیں، ان تمام کے خلاف کریک ڈاؤن ہورہا ہے اور ریاست اور حکومت ان کے ساتھ سختی سے نمٹ رہا ہے۔