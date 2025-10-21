  • KHI: Clear 31.4°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
  • KHI: Clear 31.4°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک جس بھنور میں ہے اس سے اکٹھے ہوکر ہی نکلا جاسکتا ہے، وفاقی وزیر داخلہ

ویب ڈیسک شائع October 21, 2025 اپ ڈیٹ October 21, 2025 07:45pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز

گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اس وقت ملک جس موڑ پر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے نکلیں، اکٹھے رہنے ہی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔

کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کررہے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ملک بھر میں آپریشن کی سربراہی کررہے ہیں، دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کررہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مطمئن بھی کررہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ملک میں امن و امان کیلئے دن رات کوشاں ہیں،اور بہترین کام کررہے ہیں، ہم نے بھی کراچی میں امن و امان کے حوالے سے وزیر داخلہ سے کچھ گزارشات کی ہیں۔

اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہاکہ ملکی بہتری میں ایم کیوایم پاکستان کا کردار اہم ہے، اس وقت ملک جس موڑ پر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے نکلیں، اکٹھے رہنے ہی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم سب کا ایک ہی مشن ہے کہ جس طریقے سے ملک آگے بڑھ رہا ہے اسے اسی طرح مزید آگے لے کر جائیں۔

وفاقی وزیر برائے تعلیم اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی ملک کا اہم ترین شہر ہے، محسن نقوی کا کراچی آمد پر خیرمقدم کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب افواج پاکستان نے ملک کی عزت و احترام اور جمہوریت کے استحکام کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اس میں ہم وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو فراموش نہیں کرسکتے۔

خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ اس شہر میں وفاق کے نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح رول ادا کررہے ہیں، وہ بھی دیگر صوبوں کے لیے گورنرز کے لیے مثالی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

حارث وحید نے مریم فاطمہ سے طلاق پر خاموشی توڑ دی

8

نامور قومی کھلاڑی کیساتھ لاکھوں روپے کا فراڈ، حکومت سے مدد کی اپیل

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025